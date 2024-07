Pagelle Italia Olimpiadi | con sciabolatrici e Setterosa si è toccato il fondo Macchi era illuminato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)Lunedì 29 luglio Squadra maschile tiro con l’arco, 5: già la sfida agli ottavi con il Kazakistan era stata soffertissima. In seguito ai quarti una netta sconfitta al cospetto della Francia padrona di casa, poi finalista. Troppa incostanza per gli azzurri: pochi 10 e diversi 8, ma anche dei 7. Un livello non sufficiente per ambire ad una medaglia olimpica. Veronica Toniolo (judo), 5,5: l’ostacolo giapponese era insormontabile al primo turno. Sfortunatissima nel sorteggio. Manuel Lombardo (judo), 5: anche stavolta rimane a mani vuote. Un grande talento, indiscutibile. Ma incompiuto. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile (scherma), 2: che le medaglie fossero fuori portata era noto. Le azzurre sono però uscite tutte ai sedicesimi senza colpo ferire, quasi rassegnate.