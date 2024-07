Olimpiadi Parigi 2024 Jasmine Paolini si arrende contro Schmiedlova

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024)arrivava come grande favorita nella sfidala Schmiedlová alledi: ma purtroppo, essere favoriti non vuol dire aver già vinto. I primi due set sono stati uno la copia dell’altro,è sempre andata in vantaggio fin dal primo game, il finale però è stato diverso. Nel primo parziale l’italiana ha perso tutto il suo vantaggio finendo addirittura con il venir sconfitta dopo essere stata in vantaggio 2-5. Mentre secondo l’azzurra si è trovata in vantaggio 1-5 ed è riuscita a limitare l’avanzata slovacca con un solo break perso. Il terzo ed ultimo set è stato il più equilibrato, si è arrivati al 4-4 senza che nessuna delle due potesse conquistare il servizio, poi arriva l’occasione della: break ed occasione di servire per il match. Ahimènon solo perderà il vantaggio, ma anche la partita due game più avanti.