Livigno arresto cardiaco sulla pista di downhill | morto un ciclista 65enne

(Di martedì 30 luglio 2024) Dramma a. Questa mattina, martedì 30 luglio, intorno alle 10:38, un uomo di 65 anni èsul tracciato didel Mottolino Bike Park, uno dei complessi più famosi per i percorsi in bici fuoristrada. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto a fianco del personale della struttura e dei carabinieri, che stanno indagando sul caso. Dai primi rilievi non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’al. La prima ipotesi è che si possa essere trattato di un malore nel corso dell’attività sportiva. Un’altra possibilità è che il problema cardiovascolare sia stato causato da una caduta. All’arrivo dei soccorsi l’uomo è stato trovato a terra senza vita.