LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Rossi chiude la prima serie nel gruppo al secondo posto Attesa per Pellielo

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:33 3/3 per Silvana Stanco quando è appena cominciata la quartain campo maschile. 9:30 Adesso è il momento di Silvana Stanco 9:27 Jessicaal momento si trova nelalcon 24/25. Meglio di lei solo Adriano Ruano Oliva che ha sparato 25/25 così come l’atleta del Taipei Chun Lin Yi 9:25 BENE! Jessicalacon il punteggio di 24/25. Brava l’azzurra a tornare subito in carreggiata trovando il ritmo dopo l’errore arrivato al quinto colpo. 9:24 Bene Jessicache segna 3/3 nell’ultima tranche della. Serve rompere gli ultimi due piattelli ere a 24/25. Per ora solo tre tiratrici stanno viaggiando con un percorso netto. Sono segnali significativi 9:21 5/5 per Jessica nella penultima tranche. L’azzurra segna 19/20 e mantiene la scia con il vertice.