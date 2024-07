LIVE Musetti-Navone 1-0 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | subito break per il toscano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0! Lorenzo continua con il rovescio ad allontanare, che non ha mai realmente modo di prendere l’iniziativa e alla fine spazientito manda largo il dritto. Ottima la partenza del! 30-40 PALLA: ECCOLO! Il rovescio vincente lungolinea stavolta arriva enon può nulla! 30-30 Cerca la soluzione vincente di rovescio lungolinea, ma si ferma in rete. 15-30 Primo ace di. 0-30 Scambio lunghissimo, cheè costretto a cedere con il rovescio dopo aver continuato ad allontanarsi per merito di. 0-15aggrediscela seconda dicon il dritto, forzando l’errore dell’argentino. 13:09 Il primo a servire è. 13:08 Si sta per iniziare! 13:05 Intanto nell’altro match maschile in corso tie-tra Draper e Fritz.