LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | il quattro senza uomini non tradisce e vola in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 11.52 Quella di oggi era l’ultima giornata di gara priva di eventi da medaglia. Da domani si farà sul serio con le prime due finali di specialità, quelle delsenior. L’Italia andrà a caccia di un metallo pesante con gli. 11.51 Nulla da fare per il doppio senior femminile. Stefania Gobbi e Clara Guerra si sono piazzate seste nella loro semie si dovranno accontentare dellaB. 11.48 Si chiude nel migliore dei modi la quarta giornata di gara delai Giochi Olimpici di2024. Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo hanno superato il ripescaggio, qualificandosi per ladel