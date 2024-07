Lepore | Appia nell’Unesco grandissimo risultato | no a tentativi di sminuire la portata di un’occasione storica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024): “Vorrei volgere un plauso all’Amministrazione comunale che ha portato avanti con tenacia questa sfida” “L’iscrizione avvenuta in India, in sede Onu, della Vianel patrimonio Unesco è une come ha spiegato il Sindaco Mastellaunica per le aree interne meridionali in generale e del Sannio in particolare. Voglio dunque rivolgere un plauso sentito all’Amministrazione comunale che ha con lungimiranza e tenacia portato avanti questa sfida”, lo scrive in una nota il segretario cittadino NdC Cosimo. “Il prestigioso riconoscimento Unesco che, in queste ore, ha visto la città di Benevento per la seconda volta iscritta al ‘patrimonio dell’Umanità” induce, anche però ad una constatazione più amara.