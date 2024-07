Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 luglio | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Il rischio di escalation nel conflitto in Medio Oriente è al centro di tutti i. Netanyahu minaccia una dura risposta contro Hezbollah dopo l’attacco nelle alture del Golan che ha portato alla morte di bambini e ragazzi. L’Italia invita i concittadini a lasciare il Libano. Meloni a Pechino per l’incontro con Xi Jinping: “Sì al piano triennale ma con equilibrio”. Poi le Olimpiadi di Parigi 2024: altre due medaglie per gli Azzurri con Ceccon oro nel nuoto e Macchin argento nel fioretto