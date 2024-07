L’analisi I vantaggi per Inzaghi dopo il ritiro di Bormio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il tecnico Filipposta godendo di un privilegio che rappresenta quasi un unicum nella storia recente del Pisa. Nel corso deldi, infatti, l’allenatore ha avuto l’occasione di poter lavorare con almeno l’80% di quella che sarà la squadra titolare per la prossima stagione. In attesa di Semper, di Bonfanti in difesa, Angori sull’esterno e la trattativa per Leris a centrocampo, e varie occasioni di calciomercato delle ultime settimane, sembra ormai ben definita l’identità della squadra chemetterà in campo nella prossima stagione. Il 3-4-2-1 pare sempre più consolidato, così come gli interpreti: dalla scelta dei centrali di difesa, a Esteves e Beruatto sulle fasce, con Marin insostituibile vicino a Jevsenak in mezzo al campo.