La pace nel Nagorno Karabakh è dietro l' angolo Ma la tensione rischia di far saltare tutto

(Di martedì 30 luglio 2024) Armenia e Azerbaigian si avvicinano sempre di più a una difficilein, la regione del Caucaso meridionale da più di 30 anni al centro di una contesa tra i due Paesi. Unache però rimane difficile. La strada da percorrere forse non è lunga, ma costellata di rischi legati a eventi che possono far crollare un processo che avanza faticosamente. I due Paesi stanno lavorando e sono vicini per un definitivo accordo rispetto al mutuo riconoscimento di un confine conteso. Il presidente azero Ilham Aliyev ha dichiarato che i due Paesi «non sono mai stati così vicini alla» e solo pochi giorni fa ha annunciato che un testo da sottoporre al premier armeno Nikol Pashinyan è in fase di preparazione e le firme potrebbero arrivare a novembre. Circostanza confermata dalle parole dello stesso Pashinyan.