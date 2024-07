Incidente a Moena auto precipita in un dirupo | ferita coppia di coniugi milanesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 luglio 2024 – Tragedia sfiorata a, in Trentino Alto Adige. Oggi, intorno alle ore 15,30, in località Panna, un turista milanese di 94 anni ha perso il controllo della suache, per ragioni da accertare, è caduta in undi 5 metri terminano la corsa contro un albero. A bordo, con il guidatore, anche la moglie di 93 anni. Entrambi sono stati soccorsi immediatamente con l’intervento dei Vigili del fuoco di, dei soccorritori del 118 con 2 ambulanze e di Trentino emergenza, con la Polizia Locale per i rilievi. Lanon è grave, ma marito e moglie hanno riportato contusioni multiple.