Guerra in Ucraina Meloni a Xi Jinping | Basta sostenere la Russia

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 agosto 2024 – “Siamo stati chiari nel porre la questione del sostegno della Cina allaprovando a ragionare insieme su quali siano gli interessi che ciascuno ha. Penso che alla Cina non convengala capacità industriale russa, mentre può giocare davvero un ruolo dirimente“. Così la presidente del Consigliorispondendo alle domande della stampa italiana a Pechino. “Pechino lavori per la pace” “Il presidente Xi diceva ieri che la Cina lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli, ecco mi piacerebbe che si facessero dei passi in questo senso“, ha aggiunto. La premier è ‘molto preoccupata’ per la situazione in Libano e in contatto con gli alleati: ‘Bisogna dare messaggi di moderazione’. Contatti anche con la presidente della Commissione von der Leyen sulla nomina dei commissari.