Giacomo Carini | Contento della prestazione di stamattina ce la giocheremo per la finale

(Di martedì 30 luglio 2024) 1’55?81, quinto posto nella propria batteria, biglietto per la semidi stasera senza patemi:passa il primo turno nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Parigi. Le parole ai microfoni Rai dopo la gara: “Abbastanzadi. Pensavo ci volesse un filo di più per entrare in semi, invece è stata una batteria abbastanza veloce. Bello che siamo entrambi in semice lastasera per la”. E sulle polemiche sulla vasca: “Sentivo voci sull’acqua lenta e la vasca lenta, io di vasche veloci non ne ho mai provate nella mia vita. Sono tutte uguali, sono sempre 50 metri e sempre c’è H2O”. Il pubblico: “Per me era la prima volta in uno stadio con una doppia tribuna, il pubblico si sente tutto. Nel mondo nel nuoto non è così usuale”.