Femminicidio a Bergamo uccisa a coltellate una donna di 33 anni Chiama il 118 dissanguata

(Di martedì 30 luglio 2024)a Terno d’Isola, in provincia di. La vittima è unadi 33, è stata accoltellata, la scorsa notte, alla schiena e al torace. Inutile il tentativo dei soccorritori: laè morta dopo il ricovero in ospedale. Sul delitto indagato i carabinieri di Zogno. Poco prima dell’una di notte, in via Castegnate, la, originaria di Bottanuco (), è stata soccorsa in strada con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. Aveva perso molto sangue. È morta all’ospedale Papa GiovXXIII dipoco dopo il ricovero. La vittima è Sharon Verzeni.a Terno d’Isola,Sharon Verzeni Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. La, di professione estetista, da treviveva a Terno d’Isola insieme al compagno.