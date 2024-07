Extra in Tour Benevento | a settembre la finale per scegliere i migliori oli extra vergine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà il 01 agosto alle 11 in biblioteca comunale la presentazione dell’eventodi “in”, manifestazione organizzata da Aprol Campania, con il sostegno della Coldirettie il supporto del Comune di Montesarchio e di diverse realtà associative come Anfo, Assaggiatori Associati, Donne Impresa Coldiretti, Coldiretti Giovani Impresa, Olearia Russo, Olitatly.it, Podistica Valle Caudina, Proloco di Montesarchio, Sentinelle della Torre, Taburno Trekking, Laboratorio per la felicità pubblica.