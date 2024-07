Dove mangiare il migliore cous cous alla trapanese | cinque ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) A Trapani, nell'agro, nei comuni limitrofi e in alcuni paesi della costa, è assai diffuso il cùscusu, il piatto più identificativo della città. Probabilmente di origine berbera, non è chiaro quando Trapani abbia avuto una possibilità in più di conoscere la pietanza rispetto alle altre città siciliane. In una novella l’etnologo Giuseppe Pitrè racconta che, in occasione di un matrimonio, al parroco fu regalato un piatto di cuscusu, «formasi con della semola in un vaso, ove di tanto in tanto spruzzandosi dell’acqua, e strisciandovisi leggermente la mano in giro, in minutissime coccoline si riduce».