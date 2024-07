DE MATTEIS FI E’ ORA DI FARE IL GRUPPO UNICO IN COMUNE TRA FI E L’AQUILA FUTURA

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) L'Aquila - “Esprimo, a nome mio e di Forza Italia, soddisfazione per la conferma, da parte del sindaco Biondi, di Alessandra Santangelo alla guida dell’Afm, segno che il ben amministrare è sempre premiato. A tal proposito, come Forza Italia, siamo in procinto di accelerare i processi aggregativi che abbiamo più volte annunciato. E’ infatti giunto il tempo di arrivare alla fusione deldi FI in consiglio comunale con quello di, vista ormai l’inutilità a tenerli separati e terminare quindi un percorso iniziato da tempo. La candidatura di Roberto Santangelo in FI e il suo essere in giunta regionale come rappresentante del partito, non può rimanere una faccenda meramente regionale, ma va fatta ricadere anche a livello cittadino.