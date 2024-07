Dall’assistenza domiciliare ai farmaci | nasce il Centro per la longevità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Assistenza, supporto nell’accesso ai servizi, socialità e sostegno nelle attività quotidiane: anziani mai più soli, presto un "per la" che raggrupperà tutti i servizi per i capelli d’argento gorgonzolesi. E che avrà probabilmente come sede e base operativa ilintergenerazionale di via Oberdan. Obiettivo del percorso, che parte in questi mesi, la messa in rete di tutti i servizi per l’assistenza a domicilio degli anziani soli o in difficoltà. Primo step, costituire un gruppo di lavoro allargato: e il Comune lancia un avviso pubblico alla ricerca di soggetti del terzo settore disponibili. Dovranno contribuire alla co-progettazione partecipando a un tavolo che si terrà fra l’ottobre di quest’anno e il primo semestre del prossimo. Il progetto ha una lunga genesi alle spalle, arriva ora alla fase operativa.