Crollo Vela Celeste protestano i cittadini di Scampia | Il tempo è scaduto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024)di lettura: < 1 minuto“Il. Mo’ basta”. È questo il grande striscione che gli abitanti diespongono in Piazza Dante, dove diverse centinaia di persone – molte provenienti dalla– si stanno radunano, uscendo dalla Metropolitana, per l’annunciata manifestazione di protesta. Si invocano misure urgenti di risanamento del quartiere e soprattutto nuove abitazioni. “Nell’incontro al Comune vedremo la proposta che mettono sul tavolo. Vedremo se ci sono le basi per discuterne o se le proposte non ci convincono”. Lo ha detto Omero Benfenati, leader del Comitato Vele, prima della partenza del corteo degli abitanti dida Piazza Dante verso Piazza Municipio, dove ci sarà un incontro di una delegazione con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.