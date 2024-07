Basket 3×3 vittorie al debutto per Lettonia e Francia alle Olimpiadi L’Olanda batte la Cina USA ko contro la Serbia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Prima giornata del torneo di3×3 maschiledi Parigi 2024, con quattro partite andate in scena e completate da pochi minuti – le dodici squadre sono racchiuse in un girone unico, con le prime due che vanno dirette in semifinale e le altre sei devono passare dai quarti di finale. Andiamo a fare un breve riepilogo quindi di quanto accaduto sul playgroundstito nella splendida cornice di Place de la Concorde. In un confronto tutto ‘baltico’ che inaugurava la kermesse a Cinque Cerchi lala Lituania col punteggio di 21-14. I lettoni hanno preso subito il comando delle operazioni (5-1), con la Lituania che si è avvita al -4 (8-4). Non è bastato perché gli avversari hanno ripreso a mare gioco e punti, volando nel punteggio fino al 21-14 con cui si è conclusa la sfida – 9 punti di Miezis e 7 di Lasmanis, con 8 punti di Pukelis per i lituani.