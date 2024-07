A che ora è oggi la finale di Paltrinieri? 800 stile libero nuoto Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) A che ora èladegli 800 metrimaschili con Gregorioalledi? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Terzo tempo in batteria per il nuotatore azzurro, che vuole ripetersi ine salire quantomeno sul podio. La concorrenza non manca perché ai nastri di partenza ci sono tanti atleti di livello ma Greg ha sia l’esperienza che il talento necessari per giocarsi le proprie carte. Il carpigiano riparte dall’argento di Tokyo 2020 e sogna il metallo più prezioso. Al via dellaanche un altro italiano, Marco de Tullio. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Ladegli 800 metrimaschili è in programma, martedì 30 luglio, alle ore 21:02. La location è sempre La Defense Arena di, Nanterre.