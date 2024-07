Uomini e Donne ex corteggiatrice torna single | Nessuna frequentazione al momento!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un’exdi quest’ultima stagione diha ufficialmente annunciato di essere. Stiamo parlando di Beatriz D’Orsi, la giovane che abbiamo conosciuto durante il suo percorso alla corte del tronista Brando Ephrikian. Quest’ultimo però, a fine percorso, decise di iniziare una relazione a telecamere spente con la“rivale” in amore, Raffaella Scuotto e tra i due ancora oggi le cose proseguono a gonfie vele. Beatriz D’Orsi invece, dal suo canto, dopo la delusione amorosa dovuta proprio alla non scelta, ha sin da subito ripreso in mano la sua vita e insieme agli amici più stretti, alla famiglia e gli affetti cari, la giovane èta a sorridere. Ma non solo. Ad aggiungersi a questo c’era anche un presunto nuovo amore per la giovane studentessa, che portava il nome di Bernardo Vegni.