Trick Williams | Sogno di affrontare Gunther e Roman Reigns

(Di lunedì 29 luglio 2024)al momento è uno dei volti di NXT, nonostante non sia più il campione del brand giallo sta continuando a rafforzare il suo rapporto con il WWE universe, oltre che a migliorarsi sul ring per ambire ad una chiamata nel main roster. I Dream Match diParlando a IGN,ha nominato il King of the Ring,e l’ex campione del mondocome avversari daha ammesso che per arrivare a competere contro atleti di questo calibro avrà bidi tanto duro lavoro. “Ho due avversari dache vorrei. Uno è a breve termine, e uno potrebbe essere un po’ più lungo., non ho altro che rispetto e amore per. Penso che sia davvero il “Ring General”. Quindi mi piacerebbe vedere, ovviamente. Un giorno.” Così