Tennis | Italia in chiaroscuro nel lunedì delle Olimpiadi Djokovic c’è Alcaraz anche Out Pegula e Siegemund Zverev

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giornata lunga e ricchissima di incontri a Parigi 2024, con leche hanno visto in scena oggi tutti e cinque i tabelloni. Andiamo, molto in breve, a riepilogare le principali storie di questo, il primo della rassegna a cinque cerchi e l’unico per quel che concerne lo sport della racchetta più famoso al mondo. Tutte le telecamere del globo erano puntate su-Nadal, ma il serbo ad oggi ha una marcia in più e ha anzi di fatto “regalato” il recupero fino al 4-4 nel secondo set al maiorchino prima di rimettere il focus e chiudere. AvanzaCarlos, seppur con qualche patema e una coscia non del tutto a posto, fuori Andrea Vavassori e Matteo Arnaldi, quasi impresa di Benjamin Hassan contro Sebastian Baez, ma l’argentino si salva.