Spezia la rottura Macia-Platek sugli ultimi acquisti Le voci di cessione della società

(Di lunedì 29 luglio 2024) La, 29 luglio 2024 – La sospensione di Eduardodall’attività di responsabile dell’area tecnica, nel bel mezzo del mercato, ha determinato un terremoto nell’ambiente sportivo. Basta dare una scorsa ai commenti dei tifosi sui social per comprendere quanto il livello di preoccupazione stia crescendo a livello esponenziali: “Tempi e modi sbagliati, non vorremmo sia il prologo a cessioni di giocatori importanti”. Tralasciando lo scivolone a livello di immagine in cui il club è incorso, dato che è quanto meno inusuale rimuovere il proprio direttore tecnico il 27 luglio senza spiegarne i motivi, ciò che realmente sta accrescendo le tensioni sono le tempistiche e le modalità in cui questo allontanamento è maturato. E dire che solo l’11 giugno scorso, il presidente Philipdichiarava: “Credo che la direzione tecnica abbia preso la strada giusta a gennaio.