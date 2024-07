Psichiatra e infermiera aggredite a Montedomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Firenze, 29 luglio 2024 - “Le aggressioni perpetrate verso tutto il personale sanitario non sono più sostenibili e richiedono un intervento protettivo urgente. Serve un altro omicidio per comprendere che dobbiamo fare qualcosa?”. È dura la presa di posizione del presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, Pietro Dattolo, a stretta distanza dall’ennesimo episodio che poteva sfociare in tragedia, l’aggressione di unae di un’nel centro di salute mentale di, a Firenze. “A distanza di poco più di un anno dall’omicidio dellaBarbara Capovani, al Santa Chiara di Pisa, la storia ha rischiato di ripetersi.