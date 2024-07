Pink Sonic martedì 30 luglio a Lignano Sunset Festival

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 29 luglio 2024) Domani,all’Arena Alpe Adria, ilospiterà la serata evento interamente dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito deiFloyd, con il concerto dei. Fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica, ifaranno rivivere a pieno il sound dei mostri sacri Gilmour e Waters. I biglietti per il concerto (inizio ore 21.30), organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito del, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, dalle 19.00. Apertura porte al pubblico alle 19.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.