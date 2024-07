Pier Giorgio Bellocchio al Giffoni | Il carattere conta quanto forse più del talento Prossimi impegni? Il film di Daniele Vicari

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il cinema,lo ha nel sangue. L’attore è stato uno degli ospiti del Festival di2024 e con i tanti ragazzi presenti in sala ha racto della sua carriera che lo ha visto impegnato in numerosi. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni. Intervista all’attoreSin da quando aveva sei anni,ha recitato in alcune pellicole di suo padre Marco. Tra i suoi lavori vi sono ‘Buongiorno, notte o Vincere‘, ‘Radio West‘, ‘Melissa P‘ e la miniserie per la tv ‘Sei donne – Il mistero di Leila‘. Inoltre fa parte della trilogia di ‘Diabolik‘ e in ‘Martedì e venerdì‘., lei ha incontrato i giffoners. Un consiglio da dare a chi si vuole avvicinare al mondo del cinema e cosa le hanno trasmesso i giovani. Mi hanno trasmesso una grande passione e interesse.