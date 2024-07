Parigi 2024 Senna ancora inquinata | di nuovo cancellati gli allenamenti del triathlon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Anche la seconda giornata didelsalta a causa delle cattive condizioni della. Dopo che gli acquazzoni del fine settimana che hanno inquinato il fiume, gli organizzatori si sono visti costretti a cancellare la sessione per il secondo giorno di fila. Gli organizzatori die Worldhanno dichiarato in un comunicato congiunto di aver preso la decisione di cancellare l’allenamento di nuoto perché “i livelli di qualità dell’acqua non presentano garanzie sufficienti” per consentirne lo svolgimento. Ilè la prima disciplina olimpica che deve svolgersi sulla, prima del nuoto in acque libere, in programma nella seconda settimana delle Olimpiadi di. Domani alle 8.00 è l’inizio fissato per la gara diindividuale maschile, mentre mercoledì alla stessa ora inizierà la gara individuale femminile.