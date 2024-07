Papà Turetta intercettato in carcere Le parole di sostegno ora le scuse | Temevo mio figlio si uccidesse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Chiedo scusa per quello che ho detto a mio. Solo tante fesserie. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Erano frasi senza senso.che Filippo si suicidasse. Quegli instanti per noi erano devastanti. Non sapevamo come gestirli. Vi prego, non prendete in considerazione quelle stupide frasi. Vi supplico, siate comprensivi". Bisogna provarci davvero. Mettersi nei suoi panni. Non c’è un nome per i genitori che subiscono la morte di un. Nicolaadesso è però quello del padre il cuiha commesso qualcosa che definire omicidio è riduttivo. Filippo ha sequestrato l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. L’ha colpita, ferita, imbavagliata. Poi ha portato il suo corpo lontano cercando di farlo sparire. E, devastato dall’enormità dei fatti, incontrandolo inil 3 dicembre innanzitutto ha pensato a lui.