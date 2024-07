Pallanuoto Carlo Silipo | La squadra ha commesso molti errori abbiamo pagato l’emozione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bruttissima sconfitta per la Nazionale italiana difemminile all’esordio del torneo olimpico contro la Francia. Le azzurre hanno sofferto tantissimo in tutto l’incontro con la compagine di casa, sono state per lunghi tratti davanti, ma alla fine si sono fatte rimontare dalle transalpine che hanno conquistato la prima vittoria a Cinque Cerchi. Prossimo appuntamento, già decisivo, mercoledì alle 18.30 contro le campionesse in carica degli Stati Uniti. Le parole del commissario tecnico azzurro: “Purtroppo non siamo riusciti a superare una serie di situazioni difficili che ci hanno fatto perdere fiducia e nel contempo hanno dato energia a loro. Laaveva reagito bene ai primi due rigori falliti. Poi hasulle situazioni di uomo in più e ha sbagliato altri due rigori che hanno sottratto ulteriori energie nervose.