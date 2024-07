Nathalie alle Olimpiadi con il tumore | la sua prova di coraggio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024)Moellhausen, 38enne schermitrice italo-brasiliana,di Parigi ha portato in pedana l’esempio più alto di dedizione allo sport, fatta di sacrificio, resistenza e determinazione, nonostante gli ostacoli che possono presentarsi sul percorso.ha scoperto 5 mesi fa di avere unal coccige,che l’ha costretta al ricovero solo cinque giorni fa. Ma la sportiva non ha voluto rinunciare al sogno olimpico, è comunque scesa in pedana contro la canadese Ruien Xiao. Durante l’incontro si è sentita male ed è collassata durante le fasi finali del primo turno ma, dopo qualche minuto di riposo, ha ripreso l’assalto concludendo il match e perdendo poi per 15-11.