MVP arriva in GCW e sfida Josh Barnett

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo il match trae Bad Dude Tito a Bloodsport XI, MVP ha fatto un’apparizione, facendo riferimento al suo contratto in scadenza con la WWE e come nell’ultimo decennio abbia ottenuto la cintura nera nel Jiu-Jitsu brasiliano, aggiungendo che ha ancora alcune cose da realizzare nel business, lanciando unaallo stessoha accettato lae ha accennato a possibili apparizioni di altri ex membri dell’Hurt Business in futuro. What is @The305MVP doing at #JBBSXI? MVP announces his contract with his current company is coming up and he'd love to face @in BLOODSPORT. What do you think of that match?!?!@GCWrestling pic.twitter.com/GgDG1Jy9Dm— TrillerTV (@FiteTV) July 29, 2024