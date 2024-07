Momento drammatico alle olimpiadi la campionessa in lacrime | cos’è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 luglio 2024)all’Arena Champs de Mars: laolimpionica in carica della categoria -52 kg, e super favorita per il bis, perde già agli ottavi durante i Giochi di Parigi. Sconfitta per ippon, non riesce a contenersi e dopo l’eliminazione ha avuto un crollo emotivo, incapace di reggereenormi pressini cui era stata chiamata. È stata portata via dal tatami dal proprionatore in unstraziante che ha commosso tutti. Leggi anche: Luttodi Parigi, fatale un arresto cardiaco: chi è morto Leggi anche:, Martinenghi spiega perché non canta l’inno sul podioLa leggenda del judo Uta Abe, clamorosamente eliminata agli ottavi di finale contro l’uzbeka Diyora Keldiyvorov durante lea Parigi.