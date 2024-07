Meloni vuole chiudere partita Rai prima di pausa Si tratta ancora

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'obiettivo èladellaestiva. E' la mission che dalla Cina, dove è impegnata in una visita ufficiale, Giorgiaha affidato a chi si sta occupando di sbrogliare la matassa Rai. I tempi a disposizione sono stretti, ma non strettissimi. Sulla carta, insomma, èpossibile che Camera e Senato si riuniscanodello stop per eleggere, due ciascuna, i quattro consiglieri d'amministrazione di nomina parlamentare. Altri due sono designati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell`Economia e un settimo dall`assemblea dei dipendenti Rai.Tra deputati e senatori continua a circolare l'ipotesi di una seduta ad hoc da tenere mercoledì, che al momento non è però in calendario:, quindi, dovrebbero essere convocate le rispettive capigruppo.