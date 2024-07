Meloni contro la Commissione Ue | lasciamole le lettere piagnucolanti e firmiamo per i referendum

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La presidenteha scritto allaeuropea per protestareil Rapporto sullo stato di diritto. Il rapporto, come sempre, non contiene opinioni, ma rileva situazioni di anomalia in materia di carceri, giustizia, libertà di informazione. All’Italia viene contestato il degrado ulteriore della situazione e, in particolare, il non recepimento delle osservazioni in materia di conflitto di interessi, nomine Rai, querele bavaglio, tutela delle fonti, segreto professionale. Gli stessi rilievi erano stati formulati con altri governi e sono stati rivolti ad Ungheria, Grecia, Serbia.