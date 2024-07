Malore in canoa per colpa del caldo soccorso un 22enne a Sirolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ancona, 29 luglio 2024 – Un giovaneoggi alla spiaggia delle Due sorelle a. Il ragazzo aveva accusato un, un probabile colpo di calore su ragazzo. Protagonista, suo malgrado della vicenda un ventiduenne che, con la fidanzata, aveva noleggiato unaalla spiaggia Urbani per raggiungere appunto le Due sorelle. E’ stata lei a chiamare i soccorsi. Tuffo dalla scogliera: finisce in ospedale E’ subito intervenuta la Croce rossa con i gommoni consentendo di salvare il giovane, che è stato riportato a terra e di lì al prontodell’ospedale di Osimo con la Croce Verde di Castetlfidardo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Appena sabato era statoun gommone che imbarcava acqua, dopo essere finito contro la scogliera al Trave, ad Ancona. Anche in uesto caso, i due 24enni a bordo sono stati tratti in salvo.