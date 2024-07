LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | pochi minuti al via delle semifinali l’Italia si affida a Macchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale della terza giornata dellaai Giochi della XXXIII Olimpiade. 16.52 A più tardi amici di OA Sport. Si riparte alle 19.00 con ledella sciabola femminile. 16.50 La semifinale trae Itkin sarà alle 20.20. Peccato perché siamo stati ad un passo da una semifinale tutta italiana. La grande delusione di giornata è Tommaso Marini, fuori agli ottavi con il francese Pauty dopo essere stato in vantaggio 10-2 e 14-11. 16.48 Lesaranno tra Iimura (Giappone)-Cheung (Hong Kong) e(Italia)-Itkin (USA). Il favorito è Cheung, campione olimpico in carica. Indovinate? 15-14 Itkin. Ancora all’ultima stoccata. E’ veramente una maledizione. Ma abbiamoin semifinale. Esultano entrambi.