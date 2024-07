LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | ammiraglie ai ripescaggi Codato Comini in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.16 6:12.31 il crono con cui la Romania si qualifica per la finale dell’otto femminile. Seconda posizione per gli Stati Uniti a +7.29 dalle romene. Italia terza con il crono di 6:28.47. 12.14 Romania che passa ai 1500 metri con 4.24 di margine sugli Stati Uniti, Italia che ora paga parecchio. 12.13 Ai 1000 metri la Romania passa in testa con un margine di 3.20 sugli Stati Uniti, Italia che rimane nel secondo di distacco dalle americane. 12.11 Ottimo avvio per le campionesse in carica della Romania che comanda la gara dopo i primi 500 metri, Italia che prova a rimanere in scia agli Stati Uniti. 12.10 SI PARTE! 12.08 Ecco che stiamo per assistere allo storico debutto dell’otto femminile italiano ai Giochi Olimpici. Ecco la lista di partenza dell’ultima prova di giornata. 1 Romania2 Italia 3 Stati Uniti 12.06 6:16.