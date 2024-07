La polizia municipale è sotto organico I cittadini chiedono più controlli | Presto torneremo a quota 22 agenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) I vigili sono scesi. Fra pensionamenti e dimissioni. San Miniato, Comune da 28mila abitanti, ora ha 17in servizio. Erano 22. E il vicesindaco e assessore allaAzzurra Bonaccorsi ad annunciare l’obiettivo di recuperare cinque unità nel giro di un anno. Tre arriveranno dal concorso già bandito e che si svolgerà a settembre: si tratta di tre posti per categoria C. Restano poi due altri posti da categoria D. "per questi fare un nuovo concorso con il 2025", dice il sindaco Simone Giglioli ammettendo, tuttavia, che San Miniato è una realtà che – casse permettendo - dovrebbe avere in servizio 27, uno per ogni mille abitanti.