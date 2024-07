Inter-Las Palmas 30 minuti che smentiscono subito Spalletti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una delle scuse accampate da Lucianodopo l’eliminazione dell’Italia da EURO 2024 riguardava i nerazzurri e il fatto di aver vinto lo scudetto troppo presto. Scuse totalmente annullate in soli 30di-Las. SMENTITO – In una delle sue dichiarazioni dopo la deludente eliminazione per mano della Svizzera da EURO 2024, Lucianoaveva sottolineato come l’aver vinto lo scudetto troppo in anticipo avesse portato gli azzurri dell’ad allenarsi forse diversamente. Lasciando intendere in un calo di forma fisica e mentale dovuta proprio all’allenarsi in modo diverso grazie alla vittoria del campionato. Un’argomentazione ulteriormente smentita dall’ultima uscita – in amichevole – degli italiani nerazzurri, a cui è bastata circa mezz’ora in-Lasper mostrare tutt’altro.