Incontri a Pechino cosa si sono detti Giorgia Meloni e Xi Jinping

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma sarà importante per rapporti equilibrati con l’Europa esarà decisiva per stabilità e pace. Abbraccia l’intero spettro della geopolitica a cavallo tra i due continenti la visione cheaffida al presidente Xidurante l’incontro tra i due, durato un’ora e mezza. Il secondo giorno della visita in Cina della presidente del Consiglio è caratterizzato dalla prospettiva italiana anche in un contesto complessivo e continentale, come quello europeo, che tocca evidentemente la politica e le scelte strategiche, dopo la firma degli accordi di ieri che riguardano il piano triennale.