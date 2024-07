Incidente sulla SS100 grave una ragazza

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Incidente stradale nella notte, Strada Statle 100, in prossimità dell'incrocio di San Basilio a Mottola. Il sinistro ha coinvolto una moto e un'auto con diversi feriti di età compresa tra i 20 e 30 anni, provenienti da Statte, Crispiano e Matera. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma ad avere la peggio è stata una, che si trova ora ricoverata in rianimazione in gravi condizioni. Sul posto il 118 e i carabinieri di Massafra.