In a Violent Nature annunciato il sequel dell’horror ispirato a Venerdì 13

(Di lunedì 29 luglio 2024) IFC Films e Shudder hannoche ilIn Aè nelle prime fasi di lavorazione. L’annuncio è stato ufficializzato durante il panel The Bold Voice of Contemporary Horror che si è tenuto al Comic-Con di San Diego 2024, con un’apparizione di Johnny, il mostruoso protagonista del film che si ispira a13. Il primo film è uscito negli USA a maggio, mentre per quanto riguarda l’Italia non si conosce ancora una data di uscita. Peter Kuplowsky confirms that In a2 is coming #comiccon #inapic.twitter.com/6fryo3m0Z6 — Jourdan Aldredge (@JourdanAldredge) July 26, 2024 Per ilsono stati riconfermati i produttori del primo film, così come il regista e sceneggiatore Chris Nash.Come riporta Variety, la produzione promette un Johnny “più grosso, più cattivo e omicidi più impressionanti”.