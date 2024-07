Il Manchester United è propenso a lasciare Old Trafford e a costruire un nuovo stadio da 100 000 posti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Ilsi sta avviando verso la costruzione di unadiacente all'Old, per un costo di circa 2 miliardi di sterline. Una task force per lo, creata dal proprietario di minoranza Jim Ratcliffe e presieduta da Sebastian Coe, si è riunita quattro volte con l'obiettivo di determinare se il club dovesse riqualificare loesistente o trasferirlo. E sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva, che arriverà entro la fine dell'anno, diversi resoconti di questa mattina hanno suggerito che l'attenzione si è concentrata sulla costruzione da zero di unda 100.000. Verrebbe costruito accanto alloattuale, consentendo alladi continuare a generare gli attuali livelli di fatturato anziché dover chiudere sezioni mentre vengono eseguiti i lavori di costruzione.