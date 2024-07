Il futuro del Piazzone è priorità di tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Viareggio, 29 luglio 2024 – Su una cosa possiamo dircid’accordo: ilcosì com’è non va bene. E su questo direbbero i nostri vecchi: «non ci piove» (e non fate battute sul caldo torrido). Serve un cambio di passo che aiuti quest’angolo di città a tornare ad essere cuore pulsante della vita sociale. Ora le ragioni dell’attuale situazione sono anch’esse note a: le piccole botteghe di un tempo, il commercio più in generale, stanno attraversando una crisi profonda per molti fattori legata al boom dell’e-commerce, alla contrazione del potere d’acquisto per la stragrande maggioranza dei lavoratori. E così, poco alla volta, molte attività hanno dovuto alzare bandiera bianca e chiudere. Qualcuna, invece, ha chiuso perché i figli o le figlie hanno preferito intraprendere altre strade (ma queste sono questioni personali).