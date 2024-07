Il Dream Team Usa è il perfetto prodotto sportivo di consumo | dà alla gente tutto ciò che vuole Il Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) “IlUsa non ha ricevuto il promemoria. Non sono gravati dalle vostre aspettative. Non si tengono svegli la notte preoccupandosi di come si confrontano con il 1992. Non hanno letto i vostri tweet angosciati (con l’eccezione di KD, che quasi sicuramente lo ha fatto ). Il risultato: tre quarti di puro business, un quarto di puro piacere, un potenziale rivale per la medaglia non semplicemente liquidato ma messo da parte con disprezzo, una partita che è stata fondamentalmente concepita all’inizio come una serie di meme”. Ecco in poche righe firmate da Jonathan Liew sulil miglior riassunto del basket americano calato sui Giochi di Parigi col suo ennesimo. Hanno devastato la Serbia di Jokic. E l’hanno fatto – la nota, lo spunto, sono questi – divertendosi da matti.