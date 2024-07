I Cugini di Campagna a sorpresa nel cast di Ballando con le Stelle | tutti i nomi confermati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milly Carlucci oggi ha spoilerato altri due concorrenti della prossima edizione dicon le, anche se in realtà non sarebbero proprio due, bensì sei. Questo perché uno di loro è in realtà un gruppo musicale composto da quattro persone: Idi! Idisono il primo gruppo a partecipare acon le, ma non è la prima volta che un concorrente eseguirà delle coreografie di gruppo. Anni fa Cristina Scuccia, quando ancora era Suor Cristina, ha preso parte alin coppia con due ballerini (un uomo e una donna) perché era stato considerato sconveniente vedere una suora ballare stretta pancia contro pancia con un ballerino. E così le coreografie di gruppo torneranno, ma questa volta perché loro davvero sono in quattro. Trampoli (e bestemmie) permettendo.