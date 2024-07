Goti Bauer | un Secolo di Memoria e Resilienza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024), una delle ultime sopravvissute dell’Olocausto, ha recentemente compiuto 100 anni. La sua vita è stata segnata da eventi drammatici che l’hanno resa un simbolo distorica., deportata ad Auschwitz all’età di 20 anni, ha vissuto l’orrore dei campi di concentramento e ha dedicato la sua vita a testimoniare le atrocità vissute per garantire che tali eventi non vengano mai dimenticati. Infanzia e Gioventù. Crediti: Wikimedia Commons @Fcarbonara – VelvetMagNata nel 1924 in una famiglia ebraica a Berehove,cresce in un ambiente sereno fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Con l’occupazione nazista, la vita della sua famiglia cambia radicalmente. Nel 1944,e la sua famiglia vengono arrestati e deportati ad Auschwitz, uno dei campi di sterminio più famigerati del regime nazista.