Fenucci ha ribadito che si aspetteranno gli ultimi giorni di mercato La strategia | arriverà pure un altro difensore

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Sistemiamo la difesa e poi rifletteremo sul da farsi in vista del rush finale del", ha spiegato Claudio, a Valles alla presentazione di Dallinga. L’olandese è fin qui l’acquisto più oneroso dell’estate: 15 milioni di euro più 10 per cento sulla futura rivendita, il costo del cartellino dell’erede di Zirkzee. Cambiaghi è invece arrivato per 10 più 2 di bonus, Holm per 7. A questi 32 milioni si aggiungono i riscatti di Freuler (2,5) e Odgaard (4 più 1 di bonus) e l’arrivo dello svincolato Miranda: il totale dell’esborso sale a 36,5 milioni cui si potrebbero aggiungersi 3 di bonus. Alla voce incassi, invece, il Bologna ha portato a casa tra i 23 e i 24 milioni per Zirkzee, 25 per Calafiori (più possibili bonus) e 3,5 dal Coventry per Binks, per un totale di circa 52 milioni.